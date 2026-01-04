В Петербурге мужчина зарезал собственную жену на глазах у свидетелей
В Санкт‑Петербурге мужчина убил свою супругу в кафе на Шуваловском проспекте, напав на неё с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Трагедия разыгралась на фоне семейного конфликта. В ходе ссоры подозреваемый нанёс женщине два ножевых ранения в область живота.
Пострадавшую оперативно доставили в больницу, однако спасти её не удалось — травмы оказались смертельными. Полицейские задержали мужчину, в отношении него уже выдвинули официальные обвинения.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого.
