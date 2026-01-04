В Петербурге мужчина зарезал собственную жену на глазах у свидетелей

04 января 2026, 23:24

СК: петербуржец зарезал свою жену в кафе

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт‑Петербурге мужчина убил свою супругу в кафе на Шуваловском проспекте, напав на неё с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.