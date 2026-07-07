Склад загорелся на юге Петербурга
В Пушкинском районе Петербурга произошёл пожар. Пламя охватило ларёк, который использовали как склад для продукции общепита, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Возгорание случилось вечером 7 июля на Новгородском проспекте. Дежурный получил сигнал о пожаре в 20:03. Как выяснилось, горела заброшенная торговая точка: предприниматели приспособили её под склад для близлежащих заведений. Огонь распространился по всей площади здания, размер которого составлял 3х5 метров.
Для тушения пожара привлекли две единицы спецтехники и десять сотрудников МЧС. Спасатели полностью ликвидировали возгорание к 20:30. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
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