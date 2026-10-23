Два человека погибли в аварии с грузовиком в Дагестане
В Бабаюртовском районе Дагестана спасатели МЧС ликвидировали последствия серьёзного ДТП. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
Авария произошла на федеральной автодороге Р‑217 неподалёку от населённого пункта Бабаюрт. Сообщение о столкновении поступило в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Дагестан сегодня в 19:12.
По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль «Лада Приора» и грузовой транспорт. В результате аварии пострадали три человека, среди них — один ребёнок. Оба водителя погибли, несовершеннолетний госпитализирован и сейчас находится в реанимации.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекли пять специалистов и одну единицу техники. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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