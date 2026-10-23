Девочка умерла после плановой операции

23 октября 2026, 22:30

В Череповце открыли дело по факту смерти девочки после плановой операции

Фото: istockphoto/sudok1

Уголовное дело возбудили по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи трехлетней девочке, которая скончалась в стационаре после плановой операции в Череповце. Об этом в Макс сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.





Назначили серию судебных экспертиз. Медицинскую документацию изъяли и изучают, сообщает ведомство.





«Уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи трехлетней пациентке одной из больниц города Череповца», — говорится в сообщении.