Девочка умерла после плановой операции
В Череповце открыли дело по факту смерти девочки после плановой операции
Уголовное дело возбудили по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи трехлетней девочке, которая скончалась в стационаре после плановой операции в Череповце. Об этом в Макс сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.
Назначили серию судебных экспертиз. Медицинскую документацию изъяли и изучают, сообщает ведомство.
«Уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи трехлетней пациентке одной из больниц города Череповца», — говорится в сообщении.Ранее в Туве маленькая девочка-пастух сорвалась с обрыва во время выпаса овец и погибла. Ребенок не проявил осторожность.