На Ставрополье при пожаре в частном доме погибли дети
Прокуратура: На Ставрополье при пожаре в частном доме погибли четыре человека
При пожаре в частном доме в селе Ставропольского края погибли несколько человек, включая детей. Об этом сообщила краевая прокуратура в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, возгорание произошло вечером в пятницу. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно, жертвами стали четыре человека.
Прокуратура проводит проверку по факту гибели людей. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.
Ранее в центре Москвы произошел пожар в квартире пятиэтажки. Загорелись личные вещи и мебель.
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