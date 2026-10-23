На Ставрополье при пожаре в частном доме погибли дети

23 октября 2026, 21:15

Прокуратура: На Ставрополье при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Фото: istockphoto/ANATOLii SAVITSKii

При пожаре в частном доме в селе Ставропольского края погибли несколько человек, включая детей. Об этом сообщила краевая прокуратура в своём Telegram-канале.