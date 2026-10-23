«Вонючий вейпер!»: Московская пенсионерка «воюет» с курильщиками

23 октября 2026, 21:01

В Москве пенсионерка пугает вейперов записью с угрозами

Фото: istockphoto/Igor Ilkov

В Хорошевском районе Москвы пенсионерка борется с вейперами при помощи громкоговорителя. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.