«Вонючий вейпер!»: Московская пенсионерка «воюет» с курильщиками
В Хорошевском районе Москвы пенсионерка борется с вейперами при помощи громкоговорителя. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Жители улицы Куусинена рассказали, что женщина по несколько раз в день включает на повторе запись с угрозами в адрес курильщиков, которые собираются под ее окнами. Послание, содержащее фразу «вонючий вейпер! Воняй у себя в квартире», слышит весь двор.
По словам соседей, на самих курильщиков запись не действует — она их лишь забавляет, тогда как дети и животные пугаются громких звуков. Жители отмечают, что «война» с вредными привычками идет с июля.
За это время пенсионерка, по их словам, сломала лавочки и урны, включала ультразвук, кидалась в людей пакетами с водой и обругала мальчика, которого заподозрила в курении. Соседи уже обратились к участковому и теперь фиксируют каждое новое действие женщины на видео.
Читайте также: