Два человека погибли в ДТП с автобусом в Крыму

22 июня 2026, 00:10

Фото: istockphoto/conejota

Жертвами аварии в Крыму с участием пассажирского микроавтобуса и иномарки стали два человека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщили в Телеграм-канале МВД по региону.