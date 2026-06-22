Два человека погибли в ДТП с автобусом в Крыму
Жертвами аварии в Крыму с участием пассажирского микроавтобуса и иномарки стали два человека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщили в Телеграм-канале МВД по региону.
По предварительной информации, авария произошла 21 июня около 17:20 на автодороге Симферополь – Красноперекопск — в районе села Открытое. Водитель автомобиля BMW 1986 года рождения при выполнении обгона столкнулся с микроавтобусом Mercedes, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП погибли два человека, среди них — несовершеннолетний пассажир 17 лет. В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 18 человек. Сведения о других пострадавших в настоящее время уточняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Первомайского района.
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