Российская туристка погибла на Хайнане
Туристку из России смыло волной во время отдыха на китайском острове Хайнань. Женщина не выжила.
Как сообщает Телеграм-канал «Крыша ТурДома», её накрыло волнами на участке моря, огороженном буйками. Туристка оказалась на значительном удалении от берега и не смогла противостоять сильному течению. Другие отдыхающие оперативно бросились на помощь: сначала попытались подать пострадавшей спасательный круг, а после сумели вытащить её из воды и приступить к реанимационным действиям.
Свидетели отмечают, что бригада скорой помощи прибыла примерно через полчаса, однако, несмотря на все усилия, женщина скончалась. По словам очевидцев, спасатели, дежурившие на пляже, не приняли участия в операции, хотя в их распоряжении имелись водные мотоциклы.
Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями: в последние дни в районе города Санья фиксируется сильное волнение на воде. Примечательно, что утром в день происшествия красный флаг, сигнализирующий об опасности купания, на пляже поднят не был, однако море оставалось неспокойным.
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