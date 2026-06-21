Mash: Находившаяся в коме после пробы вина на Бали россиянка скончалась
На индонезийском острове Бали умерла гражданка России, впавшая в кому после употребления местного алкогольного напитка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, 31-летняя Анна прибыла на курорт 31 мая. Вечером следующего дня она попробовала местное вино, а уже 2 июня её состояние резко ухудшилось. Вызванные в отель медики приняли решение о немедленной госпитализации.
Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось. Девушка провела в коме 22 дня. В ходе обследования установили полное прекращение кровоснабжения головного мозга.
Последние две недели родственники погибшей пытались организовать её санитарную эвакуацию в Россию, однако решить этот вопрос не представлялось возможным. По данным канала, затраты на пребывание Анны в больнице составили около двух миллионов рублей. Стоимость транспортировки тела на родину оценивается в 700 тысяч рублей.
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