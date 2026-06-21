Взрыв прогремел на газовом заводе в Катаре

21 июня 2026, 23:46

Взрыв прогремел на территории промзоны в Катаре

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

На одном из заводов в промышленной зоне Рас‑Лаффан (Катар) произошёл мощный взрыв. Территория находится к северо‑востоку от Дохи и служит ключевой площадкой страны по производству сжиженного природного газа.