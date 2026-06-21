Взрыв прогремел на газовом заводе в Катаре
На одном из заводов в промышленной зоне Рас‑Лаффан (Катар) произошёл мощный взрыв. Территория находится к северо‑востоку от Дохи и служит ключевой площадкой страны по производству сжиженного природного газа.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Катара, силы гражданской обороны оперативно приступили к ликвидации последствий ЧП. При этом, по официальным данным, в результате происшествия никто не пострадал, а утечек каких‑либо веществ зафиксировано не было.
Ранее корреспондент издания передавал, что жители ряда районов Дохи ощутили странные толчки, напоминающие землетрясение. В зданиях начали трястись окна и двери, что вызвало беспокойство среди местного населения.
Читайте также: