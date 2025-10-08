Достижения.рф

Два человека погибли в ДТП с большегрузом на трассе «Амур»

Фото: istockphoto / JTeivans

Смертельная авария с участием грузового автомобиля и легковушки произошла на федеральной трассе в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Столкновение зафиксировано 11184-й километре автодороги «Амур». По данным надзорного ведомства, жертвами аварии стали водитель иномарки Toyota Mark и его пассажир. Оба погибли на месте до приезда медиков от травм, несовместимых с жизнью.

Правоохранительные органы начали проверку по факту ДТП. Прокуратура Магдагачинского района выясняет все обстоятельства случившегося. Для координации работы экстренных служб на место происшествия прибыл прокурор района Николай Мудрый.

Александр Огарёв

