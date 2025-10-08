Два человека погибли в ДТП с большегрузом на трассе «Амур»
Смертельная авария с участием грузового автомобиля и легковушки произошла на федеральной трассе в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Столкновение зафиксировано 11184-й километре автодороги «Амур». По данным надзорного ведомства, жертвами аварии стали водитель иномарки Toyota Mark и его пассажир. Оба погибли на месте до приезда медиков от травм, несовместимых с жизнью.
Правоохранительные органы начали проверку по факту ДТП. Прокуратура Магдагачинского района выясняет все обстоятельства случившегося. Для координации работы экстренных служб на место происшествия прибыл прокурор района Николай Мудрый.
Читайте также: