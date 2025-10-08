В Новосибирске пьяный неадекват разбил голову пассажирке трамвая
Пьяный мужчина жестоко расправился с пассажиркой трамвая в Новосибирске из-за длительного формирования чека при оплате проезда. Об этом пишет «КП — Новосибирск».
Сначала он набросился на кондуктора, затем повредил кассовый аппарат и применил перцовый баллончик в салоне транспорта. Когда одна из пассажирок попыталась защитить работника трамвая, агрессивный нарушитель вытолкнул её из салона и начал наносить удары ногами по голове.
Благодаря вмешательству других пассажиров удалось остановить жестокое нападение. Пострадавшая женщина получила серьёзные травмы и была госпитализирована. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
