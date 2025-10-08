В Новосибирске пьяный неадекват разбил голову пассажирке трамвая

08 октября 2025, 01:52

Пьяный мужчина избил пассажирку трамвая в Новосибирске

Фото: istockphoto / Paul Gorvett

Пьяный мужчина жестоко расправился с пассажиркой трамвая в Новосибирске из-за длительного формирования чека при оплате проезда. Об этом пишет «КП — Новосибирск».