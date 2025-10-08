Жительница Нестерова из ревности облила кипятком своего мужа
Семейная драма разыгралась в Нестерове, где конфликт между супругами закончился серьёзными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.
Во время ссоры на почве ревности 42-летняя женщина, охваченная гневом, схватила чайник с кипятком и выплеснула его содержимое на своего 49-летнего супруга. В результате нападения мужчина получил множественные термические ожоги роговицы левого глаза, лица, шеи и плеча.
Пострадавший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы квалифицировали действия женщины как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
