Мужчина предложил француженке посмотреть достопримечательности Индии и надругался над ней

25 июня 2025, 18:29

В Индии местный житель изнасиловал французскую туристку

Фото: iStock/ Tinnakorn Jorruang

Мужчина познакомился на вечеринке в Индии с туристкой из Франции, выманил ее из ресторана и изнасиловал, сообщил портал Mint.