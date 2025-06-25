Мужчина предложил француженке посмотреть достопримечательности Индии и надругался над ней
Мужчина познакомился на вечеринке в Индии с туристкой из Франции, выманил ее из ресторана и изнасиловал, сообщил портал Mint.
Отмечалось, что инцидент случился в понедельник, 23 мая, в городе Удайпур в штате Раджастхан. Девушка приехала туда накануне и остановилась в отеле в районе Амбамата. На вечеринке в ресторане под названием The Greek Farm Cafe and Restrо она познакомилась с местным жителем по имени Сиддхарт. Он предложил ей вместе показать достопримечательности и под этим предлогом выманил из заведения.
Потом мужчина отвез свою француженку в съемную квартиру и надругался над ней. После изнасилования жертва обратилась за помощью в частную больницу Удайпура и написала заявление в полицию. Против Сиддхарта возбудили дело.
Ранее сообщалось, что иностранная пассажирка устроила дебош на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Шарм-эль-Шейк. Известно, что вскоре после вылета она потребовала, чтобы ее перевели в бизнес-класс.
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