Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Белгородской области
Автобус столкнулся с грузовиком в районе села Малобыково, Красногвардейского района Белгородской области, два человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в воскресенье, около 7:15 мск, на 153 километре федеральной трассы «Белгород - М4 «Дон». Автобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший рабочих, столкнулся с грузовиком DAF, который был загружен зерном.
Предварительно установлено, что при встречном разъезде водители авто потеряли контроль над управлением. В результате столкновения оба транспортных средства оказались за пределами дороги. Автобус въехал в деревья, а грузовик опрокинулся.
Водитель автобуса и один из его пассажиров погибли на месте происшествия от полученных травм. Еще шесть пассажиров доставлены в медицинское учреждение для обследования.
