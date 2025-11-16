В Томске три человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме
МЧС: в Томске при пожаре в многоэтажке пострадали три человека
Три человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Томске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Спасатели успешно эвакуировали 29 человек, включая девять детей. В результате инцидента трое пострадавших получили травмы, однако подробности их состояния пока не разглашаются.
По информации МЧС, огонь охватил площадь в 90 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы 69 специалистов и 19 единиц техники. В настоящее время пожар полностью потушен. Причины возгорания предстоит установить дознавателям.
Читайте также: