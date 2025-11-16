В Томске три человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме

16 ноября 2025, 09:38

МЧС: в Томске при пожаре в многоэтажке пострадали три человека

Фото: iStock/Distortion Media

Три человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Томске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.