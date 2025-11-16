Агрессивная женщина напала на продавца магазина и попала на видео
В Иркутске неизвестная набросилась на продавца местного магазина. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в торговой точке в микрорайоне Березовый. Агрессивная женщина внезапно подошла к сотруднице и силой повалила ее на пол, после чего скрылась с места происшествия до прибытия полиции. В итоге пострадавшая оказалась в больнице.
В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас они устанавливают личность нападавшей и призывают ее самостоятельно явиться в отдел полиции. Также они просят всех, кто может опознать ее по видеозаписи, сообщить об этом в ведомство.
