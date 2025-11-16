Агрессивная женщина напала на продавца магазина и попала на видео

16 ноября 2025, 09:25

В Иркутске неизвестная напала на продавца в магазине и скрылась

Фото: iStock/blinow61

В Иркутске неизвестная набросилась на продавца местного магазина. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД в своем телеграм-канале.