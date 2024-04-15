Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области

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Два человека погибли в результате обстрела Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, мирные жители погибли в селе Царское и городе Каховка. Один пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями, добавил губернатор.
Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные охотятся за мирными жителями с помощью беспилотников.
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Александр Климов