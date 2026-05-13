Два человека погибли в результате огненного ДТП под Новосибирском
Ночью 13 мая в Ленинском районе Новосибирска произошла смертельная авария, жертвами которой стали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По данным полиции, женщина, управлявшая автомобилем «Субару Легаси», двигалась по транспортной развязке от площади Труда в сторону улицы Станционной. В какой-то момент она потеряла управление транспортным средством, и машина ударилась об бордюрный камень, а затем — в опору моста. От удара автомобиль загорелся.
Водитель и пассажир иномарки погибли на месте до приезда экстренных служб. В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и следственно‑оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
