Неадекватный мужчина напал на женщину с ребенком в Петербурге
В Петербурге мужчина напал на женщину и попытался похитить ее ребенка. Информация о случившемся появилась благодаря видеоролику, опубликованному блогером.
Как сообщает 78.ru, инцидент случился возле одного из жилых домов. Злоумышленник толкнул женщину, после чего та упала на асфальт, но продолжила сопротивляться, пытаясь защитить своего малыша.
В какой‑то момент нападавший выхватил ребенка, но на помощь потерпевшей вовремя подоспели двое прохожих. В результате женщина смогла подняться, а ребенок не пострадал.
Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что в момент совершения преступления он находился под воздействием запрещенных веществ.
