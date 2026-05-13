Опасная находка в купленном гараже привела в ужас жителя Ленобласти
Недавняя покупка недвижимости обернулась для Александра из Светогорска серьезной проблемой. В здании он обнаружил емкость с опасным веществом.
Предприниматель приобрел гараж неделю назад и сразу запланировал ремонт. Однако во время демонтажа старого покрытия он наткнулся на гнилой баллон весом около 45 килограммов, внутри которого находилась жидкость.
После изучения информации в интернете Александр пришел к выводу, что в емкости содержится ртуть. По его предположениям, баллон мог остаться с 1990‑х годов, когда поблизости работал деревообрабатывающий завод. Предыдущий владелец гаража уже скончался, поэтому узнать подробности не предоставляется возможным.
Покупатель недвижимости понял, что утечка ртути может привести к чрезвычайной ситуации с серьезными последствиями для окружающей среды и здоровья людей. При этом все экстренные службы отказываются иметь дело с опасным грузом. Даже в департаменте экологии сообщили, что ничем не могут помочь.
В качестве альтернативы мужчине предложили самостоятельно доставить ртуть в Петербург для утилизации, но он отказывается от этого варианта. У Александра нет ни необходимой подготовки, ни официального разрешения на транспортировку столь опасного вещества, поэтому ситуация остается неразрешенной.
Читайте также: