В Москве на месте крупного пожара обрушились конструкции горящего здания
В московском районе Измайлово из-за пожара в квеструме обрушились перекрытия и крыша. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
По словам очевидца событий, половина ангара выгорела полностью. Теперь на месте бывшего рекреационного пространства остались лишь сажа и угли.
Экстренные службы оперативно отреагировали на вызов и приступили к борьбе с огнем. Согласно последней информации, спасатели локализовали пожар на площади 3 000 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее стало известно, что на момент возгорания в здании измайловского Кремля находились люди. Пятерым посетителям квеструма понадобилась помощь сотрудников МЧС.
