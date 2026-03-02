Два человека погибли в результате пожара в Якутии
Жертвами пожара в жилом доме на улице Лермонтова в Якутии стали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС РФ.
Возгорание началось в квартире на втором этаже и быстро охватило всю ее площадь (20 м²). Из здания оперативно эвакуировали 15 жителей.
Во время тушения пожарные обнаружили тело одного погибшего. Кроме того, в медицинское учреждение с ожогами доставили мужчину 1971 года рождения. Несмотря на оказанную помощь, он скончался в больнице от последствий воздействия опасных факторов пожара, уточнили в МЧС.
Для ликвидации возгорания привлекли 61 специалиста и девять единиц спецтехники. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
