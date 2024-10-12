Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в ХМАО

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Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей. Для них организован пункт временного размещения.
На тушение пожара было направлено 25 человек и 8 единиц техники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
10 октября в Москве произошел пожар в «доме-корабле». По словам очевидцев, сильное пламя поднималось из квартиры на шестом этаже. Позднее в доме без признаков жизни были обнаружены два человека.
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«К сожалению, пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара обнаружены два человека без признаков жизни», — заявили в ведомстве.
На тушение пожара было направлено 25 человек и 8 единиц техники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
10 октября в Москве произошел пожар в «доме-корабле». По словам очевидцев, сильное пламя поднималось из квартиры на шестом этаже. Позднее в доме без признаков жизни были обнаружены два человека.
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Александр Климов