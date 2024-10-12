В многоэтажном жилом доме на севере Москвы произошел пожар

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В жилом доме на Ивановской улице на севере Москвы произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
На тушение пожара на 22-м этаже были направлены 39 специалистов и 10 единиц техники. По данным газеты «Вечерняя Москва», на месте происшествия пострадали два человека. Пожар был ликвидирован в течение часа.
Пожарные до сих пор находятся в здании. Рядом с жилым комплексом также находится техника МЧС, работают гидранты. Жильцы уже начали возвращаться в свои квартиры.
10 октября в Москве произошел пожар в «Доме-корабле». По словам очевидцев, сильное пламя поднималось из квартиры на шестом этаже. Позднее в доме были обнаружены два человека без признаков жизни.
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Пожарные до сих пор находятся в здании. Рядом с жилым комплексом также находится техника МЧС, работают гидранты. Жильцы уже начали возвращаться в свои квартиры.
10 октября в Москве произошел пожар в «Доме-корабле». По словам очевидцев, сильное пламя поднималось из квартиры на шестом этаже. Позднее в доме были обнаружены два человека без признаков жизни.
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Александр Климов