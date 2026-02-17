Два человека погибли в результате стрельбы на спортивном матче в США
Во время хоккейного матча между школьными командами из США неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщил телеканал Fox16.
Инцидент случился на арене Dennis M. Lynch, где в тот момент проходил матч между «Ковентри» и «Блэкстоун‑Вэлли». Ситуация развивалась стремительно и обернулась страшными последствиями.
В результате нападения погибли два человека, одним из которых оказался сам вооруженный нападавший. Еще четверо участников или зрителей матча получили ранения, всех пострадавших оперативно доставили в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они тщательно изучают все детали случившегося, пытаются восстановить хронологию событий и выяснить мотивы преступника.
