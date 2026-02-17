Достижения.рф

Два человека погибли в результате стрельбы на спортивном матче в США

Фото: iStock/IGOR SVETLICHNYI

Во время хоккейного матча между школьными командами из США неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщил телеканал Fox16.



Инцидент случился на арене Dennis M. Lynch, где в тот момент проходил матч между «Ковентри» и «Блэкстоун‑Вэлли». Ситуация развивалась стремительно и обернулась страшными последствиями.

В результате нападения погибли два человека, одним из которых оказался сам вооруженный нападавший. Еще четверо участников или зрителей матча получили ранения, всех пострадавших оперативно доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они тщательно изучают все детали случившегося, пытаются восстановить хронологию событий и выяснить мотивы преступника.

Александр Огарёв

