Толпа мужчин избила жителя Москвы за оскорбление
Группа мужчин накинулась на жителя Москвы, который сделал замечание в их адрес. Кадры с места событий показал Телеграм-канал РЕН ТВ.
По предварительной информации, компания вела себя вызывающе и нарушала общественный порядок. Мужчина решил напомнить им о правилах поведения, но употребил оскорбительное слово, на что последовала агрессия. Один из членов «банды» накинулся на него с кулаками и призвал к ответу за слово, которое показалось ему недопустимым.
СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Всех участников компании разыскивают правоохранительные органы.
