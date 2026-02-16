Жителя Владикавказа подозревают в убийстве 14-летней сестры
Во Владикавказе погибла 14‑летняя девочка. По предварительным данным, к преступлению может быть причастен ее старший брат. Информацию подтвердили в региональном отделении Следственного комитета.
Как сообщается, родственники обнаружили тяжелораненую девочку в одном из частных домов города. Пострадавшую незамедлительно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось.
17‑летнего брата погибшей задержали. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
