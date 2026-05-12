Система эвакуации сработала на стадионе «Динамо» после матча с «Краснодаром»
На стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» после завершения матча 29‑го тура Мир Российской Премьер‑Лиги сезона‑2025/2026 сработала система оповещения об эвакуации. Об этом пишет «Чемпионат».
Встреча между московским «Динамо» и «Краснодаром» завершилась победой хозяев со счетом 1:2. Спустя 50 минут по громкоговорителям прозвучало сообщение о чрезвычайной ситуации и прозвучала просьба незамедлительно покинуть территорию спортивной арены. После активации системы на стадионе появились кинологи с собаками.
После 29 туров московское «Динамо» остается на восьмой строчке чемпионата с 42 очками в активе. Поражение отбросило «Краснодар» на вторую позицию (63 очка), и теперь турнирную таблицу возглавил петербургский «Зенит».
Читайте также: