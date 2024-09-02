Два человека погибли во время пожара в посёлке в поселке Боково-Платово в ЛНР

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В посёлке Боково-Платово в Луганской Народной Республике произошёл крупный пожар. В результате погибли два человека, ещё трое пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По информации специалистов, площадь возгорания составила более 300 гектаров. Сначала загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на деревянные постройки. К тушению пожара привлечены более 40 специалистов и восемь единиц специальной техники.
Специальным транспортом из населённого пункта эвакуировали 32 человека. Они направлены в пункт временного размещения. Огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 хозяйственных построек, один автомобиль. К сожалению, от огня и угарного газа погибли два человека.
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Александр Бойцов