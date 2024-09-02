В Пушкинском округе произошёл крупный лесной пожар

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл на территории Учебно-опытного участкового лесничества в 1,4 км от деревни Марьина Гора Пушкинского городского округа, площадь возгорания составила несколько гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание было обнаружено в ходе авиапатрулирования. Площадь пожара составляла 2.5 гектара, а затем из-за ветра увеличилась до 3,5 гектара. На тушение направили 34 лесных пожарных, было задействовано 15 единиц техники. Пожарным удалось справиться с огнём, тушение заняло семь часов», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Сейчас ведётся опрос свидетелей, чтобы выявить виновного.
В областном Комлесхозе напомнили, что за нарушение пожарной безопасности в подмосковных лесах предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
Читайте также:
В Мытищах разыскивают поджигателя леса
В 12 лесничествах Подмосковья завершили обустройство минерализованных полос
Подмосковные лесопожарные станции в этом году примут 40 единиц техники
Лев Каштанов