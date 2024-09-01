Три ребенка погибли во время пожара в Подмосковье

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Трое детей погибли при пожаре в деревне Юрцово в Московской области, сообщает МЧС в своем Telegram-канале.
«В деревне Юрцово огонь охватил квартиру на 4 этаже. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали 52 специалиста и 19 единиц техники», — сообщается в публикации.
Отмечается, что семь членов семьи, включая пятерых детей, были госпитализированы.
Ране стало известно, что в строящемся 19-этажном здании к северо-западу от Москвы загорелся вентиляционный короб. В результате пожара пострадали четверо военнослужащих Народного Ополчения.
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Александр Климов