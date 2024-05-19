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Два человека получили ранения при атаке БПЛА в Белгородской области

Гладков: два человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области
19 мая 2024, 01:44
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о двух пострадавших в ходе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбросившего взрывное устройство на село Петровка в Белгородской области.
«Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», – написал глава региона.

Он отметил, что в результате сброса взрывного устройства пострадали два человека – мужчина и женщина. По его словам, они получили мирно-взрывные травмы и осколочные ранения. Гладков добавил, что пострадавшие были госпитализированы.



Ранее стало известно о ракетной атаке на Севастополь.

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Хуситы напали на нефтяной танкер после его остановки в России, сообщили в США
CENTCOM: хуситы атаковали танкер после его остановки в РФ
19 мая 2024, 01:31

Фото: iStock/TebNad

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X заявило, что йеменское движение «Ансар Алла» атаковало нефтяной танкер, который якобы направлялся в Китай после остановки в России.
«Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», — сообщается в публикации.

По данным CENTCOM, ракетный удар хуситов произошел ночью в субботу, 18 мая, в Красном море. Уточняется, что никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) под командованием военно-морских сил королевства сообщило, что британское судно было повреждено в результате нападения, совершенного в 140,6 км к северо-западу от йеменского порта Ходейда.

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Стало известно о ракетной атаке на Севастополь
Развожаев: силы ПВО отражают ракетную атаку на Севастополь
19 мая 2024, 00:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отбивают ракетную атаку на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности», – написал он.

Мэр призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Затем Развожаев отметил, что, по данным городской службы спасения, гражданская инфраструктура не пострадала.

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 мая Развожаев заявил об отражении массированного удара на Севастополь и уничтожении десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и более пяти беспилотных катеров. Никто не пострадал. Однако обломки сбитых беспилотников упали на подстанцию «Севастополь», в результате чего город частично остался без электричества.

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#беспилотник
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#ракетный удар
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При украинском обстреле Раденска пострадали два человека, заявил Сальдо
19 мая 2024, 00:09

Фото: iStock/Animaflora

Два человека получили ранения в Раденске Херсонской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, они были госпитализированы с осколочными ранениями.

«В Алешкинском округе террористические удары врага привели к лесному пожару на площади одного гектара, сейчас он ликвидирован», – отметил политик.

Кроме того, в Новой Каховке в ходе обстрелов украинской армией были повреждены линии электропередач, вследствие чего 10 абонентов «Херсоноблэнерго» остались без электричества.

Ранее стало известно, что российские военные, имея наводку из подполья, атаковали расположение Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Удар пришелся на днепровский РОВД.

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В московском метрополитене распылили газ
На московской станции метро «Арбатская» распылили газ
18 мая 2024, 23:31

Фото: iStock/spacedrone808

Неизвестный распылил газ на станции «Арбатская» московского метрополитена, передает Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».
По словам очевидцев, из-за этого газа на станции трудно дышать.

«Начинает щипать в горле. Людям пришлось убегать», – заявили они.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее, в апреле 2023 года, в московском метро был заснят на видео пассажир, распыляющий перцовый баллончик в лицо другому пассажиру.

Спор начался из-за места в вагоне. 65-летний пенсионер попросил предоставить ему место, но получил отказ. Затем между участниками завязалась драка, и решивший не уступать место мужчина применил перцовый баллончик. 27-летний хулиган был задержан и вскоре признал свою вину.

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#инцидент
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В Москве экстренно эвакуировали зрителей Большого театра
В Большом театре раздалась ложная пожарная тревога
18 мая 2024, 20:38

Фото: iStock/Paha_L

Зрителей оперативно эвакуировали из здания Большого театра в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что прямо в ходе спектакля в здании сработала пожарная тревога. Все экстренно покинули помещения.

Прибывшие на место пожарные не обнаружили дыма и возгорания.

В субботу в театре состоялась премьера балета Александра Глазунова «Раймонда». Поскольку пожарная тревога сработала по ошибке, зрители вернулись в здание, спектакль продолжился.

Ранее, в начале апреля сообщалось, что в Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра. Там произошло возгорание в вентиляционной камере. В результате на улицу вывели две тысячи человек, среди которых 107 детей. Никто из них и сотрудников ТЦ не пострадал.

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В Дагестане возбудили дело против матери, избивавшей дочь обувной ложкой
18 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Giuda90

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении женщины, регулярно избивавшей свою девятилетнюю дочь, в том числе металлической обувной ложкой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Отмечается, что после проведения проверки было возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По данным следствия, в апреле-мая этого года жительница Каспийска с целью наказать ребёнка за малозначительные провинности систематически избивала её. Для нанесения побоев женщина также использовала металлическую обувную ложку, причиняя девочке физические и психологические страдания.

В четверг, 16 мая, подозреваемая вновь избила девочку, причинив ей телесные повреждения средней тяжести. Ребёнок, спасаясь от матери, выбежала во двор, где её увидели прохожие и вызвали полицию. В больнице девочке диагностировали перелом руки, ушибы и порезы.

Органы опеки изъяли ребёнка у матери.

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#дагестан
#уголовное дело
#ребёнок
#насилие
#избиение
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Польские пограничники избили и выдворили из страны пятерых сомалийцев
18 мая 2024, 18:58

Фото: iStock/kodda

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей пятерых избитых беженцев, об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранкомитета РБ.
«Вчера, 17 мая, белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых граждан Сомали. Военнослужащие оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Госпогранслужбе уточнили, что прибывшие на место происшествия медики диагностировали у сомалийцев травмы ног и ссадины. Троих пострадавших пришлось госпитализировать, ещё двоих следователи забрали на допрос.

По словам беженцев, их задержали на территории Польши. Они просили об убежище, однако, были избиты и выкинуты через калитку на белорусскую сторону.

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#беженцы
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Самолёт из Хабаровска вынужденно сел в Братске из-за признаков инфаркта у пассажира
Самолёт «России» сел в Братске из-за признаков инфаркта у пассажира
18 мая 2024, 18:23

Фото: iStock/Takosan

Летевший из Хабаровска в Красноярск самолёт совершил вынужденную посадку из-за признаков инфаркта у одного из пассажиров. Об этом авиакомпания «Россия», на самолёте которой произошёл инцидент, сообщила РИА Новости.
Отмечается, что самолёт совершил вынужденную посадку с превышением допущенной массы в аэропорту Братска. Там 35-летнего мужчину с признаками инфаркта передали работникам скорой помощи.

В компании уточнили, что для вылета самолёта в Красноярск требуется осмотр технических специалистов, которые в Братске отсутствуют.

В настоящий момент с 15:00 мск до 03:00 мск аэропорт Братска закрыт на ежедневный регламент. По истечении этого времени первым рейсом сторонней авиакомпании прибудет технический специалист авиакомпании.

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#пассажир
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Мужчина с ножом убил жену и ранил ребёнка в Норильске
18 мая 2024, 18:11

Фото: iStock/tiero

В Норильске мужчина с ножом убил жену и ранил ребёнка в шею. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл во дворе одного из домов города. Мужчина, вооружённый ножом, зарезал свою жену, после чего ударил в шею 12-летнего сына. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу, он находится в реанимации.

Также в результате нападения пострадал мужчина, который попытался заступиться за мать с ребёнком.

Полицейские оперативно задержали нападавшего.

Ранее сообщалось, что в Москве подросток жестоко расправился с домработницей. Во время ссоры с 66-летней женщиной 16-летний парень нанёс ей 23 ножевых ранения и как минимум один раз ударил битой. Пострадавшая скончалась на месте.

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