Два человека получили ранения при атаке БПЛА в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о двух пострадавших в ходе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбросившего взрывное устройство на село Петровка в Белгородской области.
«Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», – написал глава региона.
Он отметил, что в результате сброса взрывного устройства пострадали два человека – мужчина и женщина. По его словам, они получили мирно-взрывные травмы и осколочные ранения. Гладков добавил, что пострадавшие были госпитализированы.
Ранее стало известно о ракетной атаке на Севастополь.
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Александр Климов