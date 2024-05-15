Развозжаев: в Севастополе рассыпались боеприпасы после того, как сбили ракету ATACMS

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Губернатора Севастополя Михаила Развожаева написал в своем Telegram-канале, что несдетонировавшие суббоеприпасы М74 рассыпались после того, как в районе Северной стороны Севастополя были сбиты ракеты ATACMS.
Развожаев попросил показать детям фотографии боеприпасов и объяснить, что их ни в коем случае нельзя поднимать. Губернатор добавил, что об опасных находках необходимо сразу же сообщать по номеру 112.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили десять ракет ATACMS над Крымом.
Напомним, сегодня, 15 мая, средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном. По словам очевидцев, беспилотник двигался в сторону Закамской промышленной зоны.
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Ранее в Минобороны России заявили, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили десять ракет ATACMS над Крымом.
Напомним, сегодня, 15 мая, средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном. По словам очевидцев, беспилотник двигался в сторону Закамской промышленной зоны.
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Екатерина Коршунова