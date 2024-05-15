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Развозжаев: в Севастополе рассыпались боеприпасы после того, как сбили ракету ATACMS

15 мая 2024, 11:05
Фото: iStock/petervician

Фото: iStock/petervician

Губернатора Севастополя Михаила Развожаева написал в своем Telegram-канале, что несдетонировавшие суббоеприпасы М74 рассыпались после того, как в районе Северной стороны Севастополя были сбиты ракеты ATACMS.
Развожаев попросил показать детям фотографии боеприпасов и объяснить, что их ни в коем случае нельзя поднимать. Губернатор добавил, что об опасных находках необходимо сразу же сообщать по номеру 112.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили десять ракет ATACMS над Крымом.



Напомним, сегодня, 15 мая, средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном. По словам очевидцев, беспилотник двигался в сторону Закамской промышленной зоны.

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Перекроют дороги и установят блокпосты: Киев готовится к тотальной мобилизации
Рогов: Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти подконтрольных городах
15 мая 2024, 12:02

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Киевские власти готовятся к началу тотальной мобилизации в ряде подконтрольных регионов, об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
По словам политика, жёсткие мобилизационные меры будут приняты в Константиновке, Славянске, Павлограде, Запорожье и Харькове.

«Речь идет о полном перекрытии дорог в городах с установкой блокпостов, фильтрационными мероприятиями, поквартирным и подомовым обходами. Все запланировано ориентировочно начиная с 17-18 мая», — прокомментировал ситуацию Рогов.

Собеседник агентства также заявил, что режим Владимира Зеленского намерен бросить жителей прифронтовых регионов на убой, использовав их в качестве пушечного мяса.

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В Раде хотят проанализировать действия Сырского по обороне Харьковской области
Депутат Рады Гончаренко призвал изучить меры Сырского по обороне под Харьковом
15 мая 2024, 11:54

Фото: iStock/krblokhin

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне успешного наступления армии России в Харьковской области призвал проанализировать действия главкома ВСУ Александра Сырского по организации обороны в регионе.
«План на 2024-й — выстоять. Удержаться. Что надо сделать прямо сейчас: уволить министра обороны; провести анализ действий главкома Сырского по обороне Харьковской области. Мы должны быстро делать выводы. В войне ресурсов мы проигрываем», — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что использовать ресурсы необходимо разумно. По словам украинского депутата, не стоит делать «зубы дракона» и бросать их в кучу возле границы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство страны значительно увеличило финансирование строительства оборонительных сооружений в 2024 году. По факту оказалось, что в Харьковской области качественных фортификаций установлено не было.

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#всу
#рф
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На Украине оценили ситуацию в Волчанске под Харьковом
Украинская патрульная полиция: ВС РФ закрепляются на улицах в Волчанске
15 мая 2024, 11:37

Фото: iStock/Jakub Laichter

Ситуация в Волчанске Харьковской области складывается сложной для ВСУ. Об этом сообщил начальник сектора украинской патрульной полиции Алексей Харьковский. Видео его обращения публикует украинское издание «Страна».
«Ситуация в Волчанске крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах Волчанска», — заявил Харьковский.

Он также призвал местных жителей эвакуироваться из города.

Украинские войска начали переброску западных боевых машин на Харьковское направление, об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, на Харьковское направление также перебрасывают личный состав Вооружённых сил Украины.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли центр Волчанска в полукольцо. По данным российских военкоров, уже 70% города находятся под контролем российских сил. Предполагается, что до полного освобождения города от ВСУ остались считанные часы.



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#план
#новости
#всу
#вс рф
#владимир рогов
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ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра
Рогов: ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра
15 мая 2024, 11:19

Фото: iStock/zim286

Армия России взяла в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Группировка ВСУ на востоке Часов Яра оказалась в оперативном окружении. Нацисты перебросили личный состав трёх бригад из Часов Яра под Харьков», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Однако он подчеркнул, что подобные действия ВСУ не принесут им желаемого результата, отметив, что личный состав переброшенных украинских бригад «найдёт свой конец не в Часов Яре, а в Харькове».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Часов Яр, без сомнения, будет освобождён.

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ВС РФ взяли центр Волчанска в полукольцо, ВСУ отходят к Харькову: последние новости сво
ВС РФ взяли центр Волчанска в полукольцо
15 мая 2024, 10:57

Фото: РИА Новости

На пятый день наступления армии России в Харьковской области удалось взять центр Волчанска в полукольцо, основные подразделения ВСУ покидают город, тем временем российские бойцы взяли противника в оперативное окружение на востоке Часов Яра.
О последних событиях в зоне СВО расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Российские мотострелки и бронетехника выбивают ВСУ из центральных районов Волчанска. Подразделения ВСУ вынуждены покидать свои позиции и отходить назад, ближе к Харькову. Об этом пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По данным военкоров, ВС РФ уже взяли центр Волчанска в полукольцо, однако подойти ближе пока не получается из-за активной работы украинских снайперов.

В свою очередь Генштаб ВСУ с прискорбием сообщил, что украинские подразделения покинули свои позиции на некоторых участках в районах Лукьянцев и Волчанска из-за активных штурмовых действий ВС РФ.

Таким образом, армия России закрепляется в Волчанске, контролирует северную часть города, включая Лицей № 1 и Детский сад № 6. До полного освобождения города остались считанные часы.

За минувший день ВС РФ освободили населённые пункты Бугроватка и Лукьянцы. Сейчас ведут бои в районе Старицы и Избицкого. На утро среды, 15 мая, под контроль российских войск перешло в общей сложности 12 населенных пунктов.

Наибольших успехов северной группировке ВС РФ удалось добиться по линии Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Весёлое, Огурцово — Старица и в районе Волчанска. Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что спрямление линии фронта позволило выделить два основных направления удара: Липцы — Харьков и Волчанск — Белый Колодезь. Российские бойцы постепенно берут под огневой контроль пути снабжения гарнизона ВСУ в Харькове, однако военкоры считают, что штурм города не будет производиться вообще.

Артёмовское направление


ВС РФ взяли подразделения ВСУ в оперативное окружение на востоке Часов Яра. Украинское командование перебросило личный состав трех бригад из Часов Яра под Харьков.

Авдеевское направление


Здесь армия России возобновила штурмовые действия к западу от Очеретино и продолжают продвигаться в лесопосадках к югу от Уманского.

Донецкое направление


Российские войска продолжают штурмовать Георгиевку, где ещё сохраняются вражеские подразделения, однако помешать продвижения ВС РФ они не могут. Также продолжаются бои в Красногоровке. Здесь российские подразделения всё больше теснят противника. Кроме того, есть продвижения в Нетайлово, где ВСУ вынуждены отходить к окраинам населённого пункта. То же самое происходит в Уманском.


Запорожское направление


Армия России продолжает вести бои за позиции северо-западнее Вербового. Работа ведётся не так активно, однако ВС РФ не перестают оказывать давление на украинскую оборону. Существенных изменений в линии боевого столкновения здесь нет.

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Украинская делегация на «Евровидении» получила штраф за футболку с политпринтом
15 мая 2024, 10:43

Фото: iStock/Zeferli

Делегация от Украины на «Евровидении-2024» получила штраф за футболку с политическим принтом, об этом сообщает RT.
По информации СМИ, певица Alyona Alyona явилась на конкурс в футболке с надписью «Свобода защитникам «Азовстали».

Позже артистка призналась, что знала о запрете на любые политические высказывания и демонстрацию подобной символики, а также о том, что она вместе со всей командой попадёт в кадр в этой футболке.

Alyona Alyona заявила, что сознательно пошла на нарушение правил конкурса.

Напомним, «Евровидение-2024» завершилось 11 мая в шведском городе Мальмё. Победу в конкурсе одержал швейцарский исполнитель Nemo с песней «The Code».

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#евровидение
#певица
#украина
#конкурс
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В ДНР сообщили об окружении ВСУ в Часовом Яре
Силовики ДНР сообщили об окружении группировки ВСУ на востоке Часова Яра
15 мая 2024, 10:29

Фото: iStock/Anna_Anikina

Группировка ВСУ оказалась в окружении на востоке Часова Яра в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР.
Сообщается, что украинская группировка попала в оперативное окружение на востоке города. На этом участке ВСУ несут большие потери.

«Вся эта территория находится под полным огневым контролем», — подчеркнули силовики.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#план
#операции
#сво
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МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном
15 мая 2024, 10:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что дрон был сбит около 7.30 мск. По словам очевидцев, беспилотник двигался в сторону Закамской промышленной зоны.

Населенный пункт, где был уничтожен беспилотный летательный аппарат, находится в двадцати пяти километрах от международного аэропорта Казани. Также небо было временно закрыто над Казанью и Нижнекамском.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили беспилотный летальный аппарат самолетного типа в Воронежской области.

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#беспилотник
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#небо
#аппарат
#всу
#татарстан
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Президент Чехии выступил за прекращение боевых действий на Украине и старт переговоров
Пётр Павел усомнился в том, что Киеву удастся вернуть утраченные территории
15 мая 2024, 10:01

Фото: iStock/Jakub Laichter

Необходимо прекратить боевые действия и перейти к переговорам, с таким заявлением выступил президент Чехии Пётр Павле в интервью для Sky News.
По его словам, необходимо прекратить ведение боевых действий на территории Украины, а также начать переговоры о послевоенном устройстве.

Павел также выразил убеждение в том, что киевским властям не удастся вернуть утраченные территории в обозримом будущем.

«Мы должны быть реалистами», — заявил чешский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Украина потребовала от Соединённых Штатов Америки разрешение на нанесение ударов по территории РФ. Что ответил Вашингтон — читайте в материале «Радио 1».

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#чехия
#сво
#вс рф
#всу
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