Кадры с места падения военного вертолёта в Южной Кореи появились в Сети
В Южной Корее потерпел крушение военный вертолёт. В результате авиакатастрофы два пилота получили серьёзные травмы, сообщает телеканал Chosun.
Обоих членов экипажа, находившихся без сознания, доставили в медицинское учреждение. Сведения об их состоянии уточняются. Вертолёт получил значительные повреждения, в частности, сильно деформирован фюзеляж.
Территорию вокруг места крушения оцепили сотрудники правоохранительных органов. Специальные службы ведут работу по установлению обстоятельств авиакатастрофы.
Официальные комментарии от военных и властей Южной Кореи пока не поступали. Расследование инцидента продолжается.
