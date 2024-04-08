Два человека пострадали при обрушении Панинского моста в Смоленской области

Фото: iStock/Sergey Pakulin
Два человека получили ранения при обрушении Панинского моста в Смоленской области, кадры случившегося публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, ранее в МЧС сообщили, что в городе Вязьме Смоленской области рухнул путепровод.
Как пишет SHOT, в момент обрушения Панинского моста на нём находились легковой автомобиль и грузовик. Водители обоих транспортных средств получили ранения, однако, степень тяжести их травм пока что не уточняется.
Мост расположен в районе местного кожевенного завода. Он соединяет центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По нему водители едут в сторону Калужской области.
Читайте также:
В Москве задержали пятерых человек за организацию незаконной миграции
На Украине полицейского подозревают в убийстве подростка на фуникулёре
«Сидят в бетонном мешке»: в каких условиях находятся террористы из «Крокуса» в «Лефортово»
Как пишет SHOT, в момент обрушения Панинского моста на нём находились легковой автомобиль и грузовик. Водители обоих транспортных средств получили ранения, однако, степень тяжести их травм пока что не уточняется.
Мост расположен в районе местного кожевенного завода. Он соединяет центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По нему водители едут в сторону Калужской области.
Читайте также:
В Москве задержали пятерых человек за организацию незаконной миграции
На Украине полицейского подозревают в убийстве подростка на фуникулёре
«Сидят в бетонном мешке»: в каких условиях находятся террористы из «Крокуса» в «Лефортово»
Евгения Парфентьева