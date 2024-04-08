«Сидят в бетонном мешке»: в каких условиях находятся террористы из «Крокуса» в «Лефортово»

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Террористы, напавшие на «Крокус сити холл», содержатся в СИЗО «Лефортово» в самых строгих условиях. Об этом написала член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева в статье для «Московского комсомольца».
«Террористы-наемники, совершившие чудовищное преступление в "Крокус Сити Холл", находятся в СИЗО № 2, более известном как «Лефортово». Этот изолятор федерального подчинения – самое строгое и страшное учреждение в стране. Разговоры о том, что заключенные-террористы якобы содержатся там в комфортных условиях, как бы помягче выразиться, не соответствуют действительности», — говорится в статье.
Уточняется, что ни одного из террористов за всю историю существования СИЗО «Лефортово» здесь не ждал тёплый приём. По словам Меркачевой, это учреждение построено ещё в 1881 году и является самым строгим в стране. Она рассказала, что там есть «сдвоенные» камеры, представляющие собой крошечное узкое помещение, которое напоминает бетонный мешок. Во время пребывания там многих арестантов мучают приступы клаустрофобии, однако со временем они к этому привыкают.
Меркачева также уточнила, что обвиняемые в терроризме проводят в «Лефортово» два-три года. Это время идёт следствие. После их отправляют в колонию. При этом она добавила, что террористы из «Крокуса» скорее всего проведут там меньше времени, так как их преступление слишком серьёзное. По её словам, их отправят в колонию для пожизненного заключения максимально быстро, где условия «куда хуже смертной казни».
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