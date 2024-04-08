На Украине полицейского подозревают в убийстве подростка на фуникулёре

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего на фуникулёре в Киеве. Подозреваемым является сотрудник правоохранительных органов.
Отмечается, что 7 апреля вспыхнул конфликт между подростком и мужчиной, который работает водителем в Управлении государственной охраны. Когда мужчина выходил из вагона фуникулёра на верхней станции, он толкнул несовершеннолетнего, который упал, разбил головой стекло и получил порез шеи. В результате подросток скончался на месте.
По данным бюро, мужчину задержали и отстранили от исполнения обязанностей. Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве. Теперь ему грозит от семи до пятнадцати лет тюремного заключения.
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