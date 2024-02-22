ВСУ атаковали пассажирский автобус в Херсонской области, два человека ранены

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Украинский войска атаковали пассажирский автобус в Херсонской области при помощи дрона, об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«На дороге Новая Каховка — Тополёвка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошёл снаружи», — прокомментировал ситуацию Сальдо.
Несмотря на то, что водителю удалось избежать прямого столкновения с устройством, его осколками была ранена одна их пассажирок и сам водитель.
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Евгения Парфентьева