Два человека пострадали при разгерметизации дистиллятора в многоэтажке Курска
В одной из квартир на девятом этаже жилого дома в Курске произошла разгерметизация дистиллятора. В результате инцидента пострадали два человека, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Отмечается, что взрывной волной в квартире выбило окна, также была повреждена мебель. Очевидцы сообщают, что звук был слышен на несколько подъездов, жильцы были напуганы.
В результате взрыва пострадали мужчина и женщина, которые были экстренно доставлены в медицинское учреждение. Об их состоянии пока не сообщается.
Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место. Сейчас специалисты устанавливают точную причину происшествия и проверяют, не нарушены ли конструктивные элементы здания. Также проводится проверка по факту использования самодельного оборудования в жилом доме.
Читайте также: