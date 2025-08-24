Достижения.рф

Два человека пострадали при разгерметизации дистиллятора в многоэтажке Курска

Фото: iStock/maxim4e4ek

В одной из квартир на девятом этаже жилого дома в Курске произошла разгерметизация дистиллятора. В результате инцидента пострадали два человека, сообщили в региональном управлении МЧС России.



Отмечается, что взрывной волной в квартире выбило окна, также была повреждена мебель. Очевидцы сообщают, что звук был слышен на несколько подъездов, жильцы были напуганы.

В результате взрыва пострадали мужчина и женщина, которые были экстренно доставлены в медицинское учреждение. Об их состоянии пока не сообщается.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место. Сейчас специалисты устанавливают точную причину происшествия и проверяют, не нарушены ли конструктивные элементы здания. Также проводится проверка по факту использования самодельного оборудования в жилом доме.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0