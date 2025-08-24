Пожарные ликвидировали горение на терминале НОВАТЭК в Ленобласти

24 августа 2025, 13:16

Дрозденко: пожар на терминале НОВАТЭК в Усть-Луге ликвидирован

Фото: istockphoto/grafoto

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на терминале НОВАТЭК в поселке Усть‑Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях.