Пожарные ликвидировали горение на терминале НОВАТЭК в Ленобласти

Дрозденко: пожар на терминале НОВАТЭК в Усть-Луге ликвидирован
Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на терминале НОВАТЭК в поселке Усть‑Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях.



По его словам, службы собственника приступают к ремонтно‑восстановительным работам на площадке. Утром 24 августа Дрозденко сообщил, что в небе над Кингисеппским районом были уничтожены четыре украинских беспилотника, а над портом Усть‑Луга сбили ещё десять дронов.

Обломок одного из беспилотников при падении вызвал возгорание на терминале НОВАТЭК, добавил губернатор; емкости с топливом при этом не пострадали. На место происшествия направили пожарный поезд.

Позже в Кингисеппском районе ликвидировали ещё два беспилотных аппарата, а в 10:05 мск в воздушном пространстве Ленинградской области перехватили ещё один украинский дрон — министерство обороны РФ подробностей не привело.

