В России подтвердили атаку ВСУ на НПЗ с последующим пожаром
В Новошахтинске Ростовской области уже четвертые сутки продолжаются работы по тушению пожара на нефтеперерабатывающем заводе, который пострадал в результате атаки со стороны украинских вооружённых сил.
По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, пожар начался в ночь на 21 августа; с тех пор спасатели сократили площадь возгорания. Для тушения задействованы 412 человек и 150 единиц техники, помощь оказывают МЧС Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Московской областей.
Из‑за больших расходов воды 23 августа временно приостановили подачу в соседний Красный Сулин, чтобы получить дополнительные объёмы для ликвидации аварии, сообщала министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. Слюсарь отметил, что перебои с водоснабжением уже в основном устранены, но около 8 тыс. человек в Красном Сулине и нескольких посёлках остаются без централизованной воды; для них организован подвоз запасов.
Роспотребнадзор постоянно контролирует качество воздуха; превышений концентраций вредных веществ обнаружено не было.
Читайте также: