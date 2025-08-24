В России подтвердили атаку ВСУ на НПЗ с последующим пожаром

24 августа 2025, 15:11

Губернатор Слюсарь подтвердил атаку ВСУ на НПЗ в Новошахтинске, где возник пожар

Фото: istockphoto/bbsferrari

В Новошахтинске Ростовской области уже четвертые сутки продолжаются работы по тушению пожара на нефтеперерабатывающем заводе, который пострадал в результате атаки со стороны украинских вооружённых сил.