Два человека пострадали при стрельбе в Москве

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Два человека пострадали при стрельбе в столичном районе Бибирево, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, неизвестный открыл огонь из окна многоэтажного дома на Костромской улице.
В настоящее время врачи оказывают помощь мужчине и женщине.
Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания девушка покусала сотрудник правоохранительных органов во время задержания за кражу. В итоге девушку всё же удалось обездвижить. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время врачи оказывают помощь мужчине и женщине.
Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания девушка покусала сотрудник правоохранительных органов во время задержания за кражу. В итоге девушку всё же удалось обездвижить. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева