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В Москве обрушилась шахта лифта во время ремонта

Baza: в Москве обрушилась шахта лифта во время ремонта
04 июня 2024, 17:45
Фото: istockphoto/alex_u

Фото: istockphoto/alex_u

Опубликованы кадры последствий обрушения лифтовой шахты во время ремонта в Бобровом переулке в Москве. На записи от Telegram-канала Baza видно, что у мужчины окровавлена голова. На асфальте упавшая кабина, у которой почти целиком отсутствует каркас.
На том, что осталось от оборудования, висит рабочий. Предположительно, специалист, проводивший ремонт объекта. По предварительным данным, есть минимум один пострадавший. Подробности происшествия не сообщаются.

Похожий инцидент произошел в Нижневартовске. Лифтовая кабина, в которой была женщина с ребенком, сорвался вниз с шестого этажа.



Со слов женщины, которая была в лифте, сначала он двигался, затем сорвался в какой-то момент, а потом грубо остановился между вторым и третьим этажами.

Специалисты помогли пассажирам, оперативно их вызволив. Сейчас лифт работает в штатном режиме.

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#лифты
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#новости
Девушка покусала полицейских при задержании, им потребовалась помощь врачей
В США девушка покусала полицейских во время задержания
04 июня 2024, 18:03

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

В американском штате Пенсильвания девушка покусала полицейских во время задержания за кражу. Об этом пишет NBC 10 Philadelphia.
Согласно сообщению, пять девушек украли товар из магазина спортивного инвентаря. Продавцы заметили это и обратились в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место преступления и застали воровок на выходе из здания.

При задержании 18-летняя Санни Рид решила так просто не сдаваться и начала пинаться, а после искусала двоих полицейских так, что им потребовалась медицинская помощь. В итоге девушку всё же удалось обездвижить.

Полицейские изъяли у пятерых задержанных 54 товара общей стоимостью 1899 долларов (170,5 тысячи рублей). Всем им предъявили обвинения. Самую активную также обвиняют в нападении на полицейских.

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#полицейские
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Украинцы выманили три млн рублей у медсестры, испортившей памятник Жукову
04 июня 2024, 17:36

Фото: iStock/Zolnierek

Украинские мошенники обманным путём выманили три миллиона рублей у медсестры из Мытищ, которую подозревают в порче памятника Георгию Жукову на Манежной площади в Москве. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, 55-летней медсестре сейчас суд избирает меру пресечения за порчу памятника Жукову. По данным полиции, женщина совместно с 28-летней Анастасией из Краснознаменска написали на постаменте памятника «ГУР».

Медсестра объяснила свои действия тем, украинские мошенники обрабатывали её на протяжении двух месяцев. При этом преступление совершить женщину заставили с включённой видеозаписью.

Преступнице грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Порча памятников Великой Отечественной войны».

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#медсестра
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Польский посол разыскивается в Екатеринбурге
Польский посол Краевский разыскивается в Екатеринбурге
04 июня 2024, 17:13

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Посол Польши Кшиштоф Краевский разыскивается в Екатеринбурге со своим личным спецназом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, кортеж Краевского с дипломатическими номерами скрылся в неизвестном направлении после пересечения двойной сплошной на Ржевском тракте.
Посол прибыл в Свердловскую область в минувший понедельник, 3 июня. Краевский побыл у мемориала ссыльным полякам под Режом.

Кортеж состоял из трех автомобилей. Ими нарушены три правила дорожного движения (ПДД). Уточняется, что одна машина двигалась прямо по встречной полосе. Сотрудниками ГАИ выявлены и разыскиваются нарушители.

К слову, в мае ГАИ сотрудники провели несколько рейдов в рамках проверки соблюдения ПДД на территории городского округа Серебряные Пруды.

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#россия
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#пдд
#гаи
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В Подмосковье силовики задержали ведьму
В Подмосковье задержали главу «Империи сильнейших ведьм» Суликову
04 июня 2024, 17:05

Фото: iStock/fotoember

В Подмосковье полиция задержала руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, её подозревают в мошенничестве и экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Во вторник сотрудниками силовых структур задержана Елена Суликова (последователи называли ее Алена Полынь – ред.), руководитель оккультной организации "Империя сильнейших ведьм"», — говорится в сообщении.

По словам источника, Суликову задержали в собственном доме в Подмосковье. Её подозревают в мошенничестве и экстремизме. По предварительным данным, участники организации оказывали людям псевдорелигиозные услуги.

Женщина называет себя потомственной ведьмой. На курсах Полынь преподавала искусство магии. Она также владеет магазином магических товаров в Ивантеевке.

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#подмосковье
#услуги
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«Ъ»: инвестора из ФРГ Новака перед приговором по акциям BelkaCar госпитализировали
04 июня 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Немецкий инвестор Ральф Новак не пришел на оглашение приговора Тушинского суда столицы по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar. Как выяснил «Коммерсант» («Ъ»), накануне Новака госпитализировали с подозрением на гипертонический приступ.
Фигурант перенервничал из-за предстоящего заседания, его самочувствие ухудшилось, и он вызвал бригаду медиков. Сейчас Новак в частной клинике. Врачи оценят его состояние.

В минувший понедельник, 3 июня, Новаку присудили пять лет колонии общего режима, а также штраф в 800 тысяч рублей. Второму фигуранту Ильнуру Азмуханову назначили наказание в виде четырех лет тюремного заключения и штрафа в полмиллиона рублей.

Также в рамках гражданского иска от потерпевшей стороны с подсудимых взыщут 393 миллиона рублей.

МВД России начало расследование осенью 2021 года, после обращения к правоохранителям соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки. Заявитель обвинил Новака и еще одного компаньона Фабиана Кройхера в незаконном отчуждении 52% акций каршеринговой компании.

Сделку, со слов Соботки, совершили за его спиной и по заниженному ценнику.

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#суд
#приговор
#новости
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В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину
04 июня 2024, 16:17

Фото: istock / A_N

Подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину в подмосковной Балашихе, арестовали по подозрению в покушении на двойное убийство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.
Второго июня в подъезде дома в микрорайоне Железнодорожный Балашихи 17-летний юноша из ревности напал на 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину, нанеся им удары мачете. Вскоре после этого подозреваемый был задержан.

«Семнадцатилетнему юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Врадий, добавив, что на допросе молодой человек признал свою вину.
Следователи и криминалисты изъяли нож, провели смывы и запросили медицинские документы пострадавших. По информации подмосковной прокуратуры, юноша будет находиться под арестом до 1 августа.

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#рф
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Пристававшего к детям эксгибициониста на велосипеде задержали в Москве
04 июня 2024, 15:45

Фото: iStock/BrianAJackson

Полицейские задержали в Москве мужчину, который на велосипеде приставал к детям в районе Чертаново.
По информации источника РЕН ТВ, 54-летний эксгибиционист наблюдал за четвероклассницами и демонстрировал перед ними свои обнаженные органы.

Задержание извращенца произошло после того, как 10-летняя школьница пожаловалась своей маме. Девочка рассказала, что во время прогулки с подругой они заметили подозрительного мужчину на велосипеде.

Полицейские оперативно задержали преступника, который оказался безработным жителем Москвы. Мужчина признался в содеянном и был помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных сексуальных действиях.

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#школьница
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На женщин, повредивших памятник Жукову на Манежной площади, завели дело
04 июня 2024, 15:43

Фото: iStock/Sergey Spritnyuk

На женщин, повредивших памятник Жукову на Манежной площади в Москве, завели дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись «ГУР». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников).

Ранее сообщалось, что в Калужской области аннулировали российское гражданство гражданина Украины, участвовавшего в нападениях на людей в Белгороде. По информации силовых структур, этот человек родился в Харькове и был гражданином Украины. После переезда в Россию он получил российское гражданство в Калужской области. Уточняется, что молодой человек из-за национальной и расовой ненависти организовал нападения на россиян в Белгороде и привлекал к этому других молодых людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
#радио
#женщины
#человек
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Найденную в фуре на границе с Грузией крупную партию гашиша сняли на видео
04 июня 2024, 15:40

Фото: iStock/Sergey Spritnyuk

В Северной Осетии пограничники задержали огромную партию наркотиков, обнаружив их в на первый взгляд пустом грузовике во время рутинной проверки.
Как сообщил телеканал РЕН ТВ, сначала казалось, что в машине нет ничего подозрительного. Однако в кузове был спрятан тайник, который не сразу заметен. Служебная собака быстро обнаружила его. Внутри стен и пола прицепа оказалось более двух тысяч брикетов с наркотиками.

Изъятие заняло у сотрудников более часа. По результатам экспертизы, было установлено, что в тайнике находилось более 200 килограммов гашиша.

Водитель не смог объяснить происхождение и пункт назначения партии, утверждая, что он не знал о содержимом груза.

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