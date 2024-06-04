В Москве обрушилась шахта лифта во время ремонта

Фото: istockphoto/alex_u
Опубликованы кадры последствий обрушения лифтовой шахты во время ремонта в Бобровом переулке в Москве. На записи от Telegram-канала Baza видно, что у мужчины окровавлена голова. На асфальте упавшая кабина, у которой почти целиком отсутствует каркас.
На том, что осталось от оборудования, висит рабочий. Предположительно, специалист, проводивший ремонт объекта. По предварительным данным, есть минимум один пострадавший. Подробности происшествия не сообщаются.
Похожий инцидент произошел в Нижневартовске. Лифтовая кабина, в которой была женщина с ребенком, сорвался вниз с шестого этажа.
Со слов женщины, которая была в лифте, сначала он двигался, затем сорвался в какой-то момент, а потом грубо остановился между вторым и третьим этажами.
Специалисты помогли пассажирам, оперативно их вызволив. Сейчас лифт работает в штатном режиме.
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Похожий инцидент произошел в Нижневартовске. Лифтовая кабина, в которой была женщина с ребенком, сорвался вниз с шестого этажа.
Со слов женщины, которая была в лифте, сначала он двигался, затем сорвался в какой-то момент, а потом грубо остановился между вторым и третьим этажами.
Специалисты помогли пассажирам, оперативно их вызволив. Сейчас лифт работает в штатном режиме.
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Никита Кротов