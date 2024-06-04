Украинцы выманили три млн рублей у медсестры, испортившей памятник Жукову

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Украинские мошенники обманным путём выманили три миллиона рублей у медсестры из Мытищ, которую подозревают в порче памятника Георгию Жукову на Манежной площади в Москве. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, 55-летней медсестре сейчас суд избирает меру пресечения за порчу памятника Жукову. По данным полиции, женщина совместно с 28-летней Анастасией из Краснознаменска написали на постаменте памятника «ГУР».
Медсестра объяснила свои действия тем, украинские мошенники обрабатывали её на протяжении двух месяцев. При этом преступление совершить женщину заставили с включённой видеозаписью.
Преступнице грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Порча памятников Великой Отечественной войны».
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Медсестра объяснила свои действия тем, украинские мошенники обрабатывали её на протяжении двух месяцев. При этом преступление совершить женщину заставили с включённой видеозаписью.
Преступнице грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Порча памятников Великой Отечественной войны».
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Элина Позднякова