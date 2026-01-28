Два человека пострадали в аварии с участием машины инкассаторов в Ленобласти
На 73‑м километре федеральной трассы А‑180 «Нарва» вблизи деревни Кайкино столкнулись три автомобиля. Инкассаторская машина протаранила две легковушки, передаёт Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
В результате ДТП пострадали два человека. Тяжёлые травмы получил водитель инкассаторской машины. Его пришлось деблокировать спасателям из повреждённого транспортного средства.
На место ЧП оперативно прибыли сотрудники ДПС, специалисты «Леноблпожспаса» и медицинские работники. Спасатели не только освободили пострадавшего водителя, но и отключили аккумуляторную батарею в инкассаторской машине.
Авария привела к серьёзным затруднениям в движении. На участке трассы образовалась пробка протяжённостью до двух километров в обоих направлениях.
