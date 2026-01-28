Два человека пострадали в аварии с участием машины инкассаторов в Ленобласти

28 января 2026, 00:47

Фото: iStock/maxim4e4ek

На 73‑м километре федеральной трассы А‑180 «Нарва» вблизи деревни Кайкино столкнулись три автомобиля. Инкассаторская машина протаранила две легковушки, передаёт Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».