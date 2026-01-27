Российский врач отрезала пациентке здоровый орган и скрыла это
42-летняя жительница Екатеринбурга Елена Полунина заявила, что из‑за врачебной ошибки лишилась возможности забеременеть, а информацию о произошедшем, по её словам, от неё скрыли. Свою историю она рассказала kp.ru.
Елена и её муж Руслан воспитывают 15-летнего сына. Несколько лет назад супруги решили, что готовы ко второму ребёнку. В 2022 году женщина забеременела, однако беременность оказалась внематочной. В ЦГКБ № 1 ей провели операцию и удалили правую маточную трубу.
Перед выпиской, вспоминает пациентка, заведующая гинекологическим отделением уверяла, что вторую трубу сохранили и она здоровая, а шансы на успешную беременность остаются высокими. Спустя год, когда Елена начала готовиться к новой беременности и прошла обследование, выяснилось, что во время операции удалили и вторую маточную трубу — от неё осталась лишь культя.
По словам женщины, врачи не сообщили ей об этом, а в медицинских документах соответствующих записей не было. Она предполагает, что хирург мог перепутать трубы и затем решил скрыть ошибку.
После этого Полунина обратилась за помощью к юристу Юлии Липинской и направила жалобы в областной Минздрав, прокуратуру, ТФОМС и Росздравнадзор. Осенью 2025 года врачу предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего утрату органом его функций.
По этой статье предусматривается до восьми лет лишения свободы. Также эксперты указали на нарушения в действиях других сотрудников. Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
Елена отмечает, что добилась отстранения врача от работы и намеревается добиваться привлечения к ответственности. По её словам, за прошедшее время она прошла несколько попыток ЭКО, но безуспешно, и до сих пор тяжело переживает случившееся.
Читайте также: