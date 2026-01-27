Российский врач отрезала пациентке здоровый орган и скрыла это

27 января 2026, 23:01

В Екатеринбурге пациентке вырезали здоровый орган и лишили шанса на беременность

Фото: istockphoto/gorodenkoff

42-летняя жительница Екатеринбурга Елена Полунина заявила, что из‑за врачебной ошибки лишилась возможности забеременеть, а информацию о произошедшем, по её словам, от неё скрыли. Свою историю она рассказала kp.ru.