Аварийная посадка самолёта NASA попала на видео
В аэропорту Ellington Field (Хьюстон, штат Техас) экстренную посадку совершил самолёт NASA WB‑57. Инцидент случился из‑за технической неисправности шасси.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, при касании взлётно‑посадочной полосы из‑под самолёта посыпались искры. Вскоре после контакта с землёй возник пожар.
На место оперативно прибыли экстренные службы. Пилота успешно эвакуировали из кабины и передали врачам, ему понадобилась госпитализация. Причины поломки шасси пока не установлены.
WB‑57 базируется в Космическом центре имени Джонсона NASA, расположенном неподалёку от аэропорта Эллингтон‑Филд. Воздушное судно регулярно задействуется в научных исследованиях и специализированных экспериментальных программах.
Читайте также: