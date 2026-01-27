Один человек пострадал в результате стрельбы на границе США с Мексикой

27 января 2026, 23:25

Фото: iStock/ipopba

Одного человека госпитализировали в критическом состоянии после стрельбы в штате Аризона на границе с Мексикой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на пресс-секретаря шерифа округа Пима.