Один человек пострадал в результате стрельбы на границе США с Мексикой

Фото: iStock/ipopba

Одного человека госпитализировали в критическом состоянии после стрельбы в штате Аризона на границе с Мексикой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на пресс-секретаря шерифа округа Пима.



По данным пожарной службы округа Санта-Рита, инцидент произошёл на шоссе в южной части муниципалитета. Пострадавшего доставили на вертолёте в региональный травматологический центр после оказания медицинской помощи на месте происшествия.

Департамент шерифа подтвердил участие в стрельбе пограничного патруля США и сообщил, что местные правоохранительные органы сотрудничают с ФБР в рамках расследования случившегося.

Министерство внутренней безопасности США на момент публикации новости не предоставило комментариев. Информация о личности пострадавшего, обстоятельствах инцидента и других деталях пока не раскрывается.

Александр Огарёв

