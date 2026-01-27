Один человек пострадал в результате стрельбы на границе США с Мексикой
Одного человека госпитализировали в критическом состоянии после стрельбы в штате Аризона на границе с Мексикой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на пресс-секретаря шерифа округа Пима.
По данным пожарной службы округа Санта-Рита, инцидент произошёл на шоссе в южной части муниципалитета. Пострадавшего доставили на вертолёте в региональный травматологический центр после оказания медицинской помощи на месте происшествия.
Департамент шерифа подтвердил участие в стрельбе пограничного патруля США и сообщил, что местные правоохранительные органы сотрудничают с ФБР в рамках расследования случившегося.
Министерство внутренней безопасности США на момент публикации новости не предоставило комментариев. Информация о личности пострадавшего, обстоятельствах инцидента и других деталях пока не раскрывается.
