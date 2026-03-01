Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Беспилотники ВСУ атаковали Шебекенский округ Белгородской области, два мирных жителя получили ранения. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю в городе Шебекино, за рулем которого находился мужчина. В результате попадания водитель получил осколочные ранения и сломал плечо. Пострадавшего экстренно госпитализировали в местную ЦРБ для оказания необходимой медицинской помощи.
Кроме того, еще один беспилотник сдетонировал в населенном пункте Маслова Пристань. При взрыве женщина получила небольшую травму и отказалась от госпитализации.
Ранее украинские БПЛА ударили по Донецкой Народной Республики. Двумя мирным жителям понадобилась помощь медиков.
